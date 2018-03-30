«Пропуск Олимпиады было непросто пережить». Интервью с Анной Сидоровой

Анна Сидорова — об игре с Викторией Моисеевой в одной команде, бронзе недавнего чемпионата мира и Олимпийских играх, на которые ей изначально обещали выступление от нашей сборной.

О НЕОБЫЧНОМ СОСТАВЕ КОМАНДЫ

— Не могу на 100 процентов уверенно сказать, чье это было решение. Но оно пришло сверху. Руководство федерации решило, что так шансы команды на успешное выступление в Канаде повысятся. Появилось предложение о том, чтобы заменить мной Ульяну, его обсудили и приняли на исполкоме. Где-то за неделю до отлета на чемпионат мне позвонили и сообщили, что я — в сборной.

Конечно, я слегка удивилась. Совсем не рассчитывала на такой поворот. И у меня, и у Виты — давно устоявшиеся коллективы, девочки в каждой команде привыкли друг к другу, и вносить изменения в состав буквально накануне такого крупного турнира было, возможно, рискованно. Однако руководство и тренерский штаб посчитали, что мой опыт пригодится — команда Моисеевой впервые ехала на чемпионат мира, я же выступала на них то ли девять, то ли десять раз (точно не помню). Плюс, в случае чего, я могла заменить кого-то на льду, в том числе — выступить в роли скипа.

О РОЛИ В КОМАНДЕ

— В основном, я тестировала камни. Каждый день после заключительной игровой сессии оставалась на арене еще минимум на час (как правило — до полуночи), и проверяла те камни, которыми будет играть наша сборная на следующий день. От того, как я справлюсь с этой задачей, серьезно зависел результат. Плюс, разумеется, участвовала в обсуждении тактики. Не потому, что я такая вот умная девочка, а просто взгляд со стороны всегда полезен. И, главное — делилась опытом, в том числе — бытовым. Для девочек это был первый чемпионат мира, турнир ни на что не похожий. Порой ты просто теряешься — что, например, делать в перерыве между двумя матчами, который длится всего час? Ехать в отель? Оставаться на арене? Идти погулять? Успеть что-нибудь съесть? Такие вот мелочи, которые вообще не видны, но тоже влияют на игру. Многие сильные девушки, впервые приехав на ЧМ, его проваливают. Наши сумели сразу выиграть медаль! Честно, я другого такого случая сразу не вспомню…

О БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ

— Медаль — это всегда медаль! Настоящее счастье спортсмена — вот, ты столько работал, и заслужил место на подиуме. Хотя, конечно, ощущения слегка странные. Для меня эта награда — пятая с чемпионатов мира. Были еще три бронзы и было серебро. Но я всегда была скипом команды. Все делала сама. А теперь выполняла работу, которую никто не видит — ни зрители, ни соперники. Впрочем… Это не значит, что бронза Норт-Бей для меня менее ценна, чем любая другая. Я действительно счастлива, что мы ее выиграли. Тем более — в сложной, упорной борьбе.

О ХОДЕ ТУРНИРА

— Сама была в такой же, идентичной ситуации! В 2014-м в Сочи мы остались 9-ми, потом поехали на чемпионат мира — и взяли бронзу. Сейчас ситуация — один в один.

Это к вопросу о готовности — с готовностью был полный порядок. А мотивация только усилилась после Пхенчхана. С самого начала наша команда играла здорово, в итоге мы вышли в плей-офф. В полуфинале попали на шведок. Сложный соперник. Олимпийские чемпионки — это всегда не просто так! Не то, что мы боялись или не знали, как играть… Но опыт Швеции все же сказался в ключевых моментах. Потом было важно не упасть духом, сделать выводы и подготовиться к матчу за бронзу. С американками тоже было непросто, однако девушки сумели, как говорят, «напрячь» соперника. И сборная США ошиблась в нужный момент.

ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

— Я не была на этих Играх. Точнее, была — но в роли комментатора. Я не входила в команду, не знаю, что происходило внутри. Мне сложно судить, что именно у девочек не получилось. Скорее всего, сказалось волнение — психологически подготовиться к такому старту очень сложно! Знаю не понаслышке. Причем, это касается не только нашей сборной. Вот, например, канадки — в прошлом году выиграли у нас финал чемпионата мира. Конечно, все ждали от них медали в Корее! А девушки остались лишь седьмыми, что было супернеожиданно. В целом, команда Моисеевой смотрелась достойно. Это же подтвердил чемпионат мира. Мы прилетели в Канаду за 10 дней до старта, и я увидела — в игровом плане все в полном порядке! При том, что времени после Игр прошло не так много. Просто в Пхенчхане не хватало стабильности. А это — из-за волнения.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МОИСЕЕВОЙ

— Мы с Витой знакомы… Не знаю, но очень давно. Часто играли вместе. Выиграли две бронзы молодежных ЧМ — Моисеева была вице-скипом. Дважды победили на Универсиаде. Да, потом у каждой собралась своя команда. Несколько лет мы соперничаем друг с другом. Но конкуренция — всегда хорошо! Сложно быть близкими подругами, когда борешься за место на главных турнирах — иначе ты просто не сможешь должным образом настроиться на матч. Но мы разделяем то, что на льду, и вне его. Такого, чтобы друг друга ненавидели? Этого нет! Мы с Витой отлично общаемся. И живем по принципу — чем лучше мой соперник, тем лучше я. А значит — мы делаем друг друга сильнее.

О ВНЕЗАПНОМ ОТБОРЕ В ПХЕНЧХАН

— Пережить это было непросто.

Перед началом сезона мы были уверены, что поедем в Корею. От этого и строилась вся подготовка. Между чемпионатом Европы и Олимпийскими играми в календаре — 2,5 месяца. Пик формы держится максимум полтора. Если бы мы знали, как многое будет зависеть от турнира в Швейцарии… Но изначально об этом не думали. Четыре года подряд моя команда становилась призером чемпионатов мира. Естественно, девушки думали, что заслужили право выступить в Пхенчхане!

Но ситуация изменилась. Со стороны стало казаться — команда Моисеевой смотрится по сезону лучше. Только мы выбирали самые сложные турниры, куда Вита не всегда проходила по рейтингу. Конечно, брать медали было тяжело. На тех соревнованиях, где мы с Моисеевой пересекались, моя команда два раза из трех сыграла лучше. Только, в конечном счете, в Федерации решили — если не попадем в четверку на ЧЕ, значит — будет отбор.

И мы не попали.

Не скажу, что приуныли или упали духом. Но ситуация вдруг резко развернулась — не в нашу сторону. На тот самый отбор летели со смешанными чувствами. Моисеевой терять было нечего — она точно знала, что поедет на ЧМ, а тут еще можно попасть на Олимпиаду! У нас же был психологический провал. И победить в такой ситуации было сложно.