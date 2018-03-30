В Калининграде покрасят тротуары, чтобы футбольные фанаты не заблудились

В Калининграде к ЧМ-2018 на тротуарах нарисуют специальные красные линии, которые послужат ориентиром для туристов. По ним можно будет дойти до стадиона и фан-зоны. Об этом сегодня, 30 марта, рассказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак

«На асфальте будет красная линия. Она будет прерываться на пиктограммы, на которых будут указаны какие-то интересные городские объекты и достопримечательности. И, когда человек выбирает направление к стадиону или площади… Он встал на неё и пошёл. Точно не собьётся. Это ориентир для болельщиков», — пояснил министр.

Цветные линии пройдут через стадион «Калининград», фан-зону, площадь Победы и Южный вокзал. Андрей Ермак также отметил, что идею позаимствовали у других регионов.

«Был проект, он так и назывался — «Красная линия». Некий туристический маршрут, связывающий все объекты советского периода в городе. Нам это показалось очень интересным. Понятно, какой бы идеальной ни была техническая навигация, непрерывная линия на асфальте всё же лучше», — сказал он.