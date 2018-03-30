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В «ЕР» попросят Минстрой указать в строительных правилах этажи в ТЦ, на которых можно размещать кинозалы
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В «ЕР» попросят Минстрой указать в строительных правилах этажи в ТЦ, на которых можно размещать кинозалы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ER.RU
Предпринимательская платформа «Единой России» обратится в Минстрой России с вопросом об указании в строительных нормах и правилах (СНиП) этажей в торгово-развлекательных центрах, на которых могут располагаться кинозалы. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Изучая СНиПы, я не обнаружил там указаний, на каких этажах нужно располагать кинозалы в торгово-развлекательных центрах. Это вопрос, с которым предпринимательская платформа обратится к Минстрою», — заявил замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко на заседании платформы на тему «Кемерово. Что привело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?».
По его словам, проверки, которые проходят сейчас, выявляют кинозалы, в которых повсеместно наблюдается нарушение СНиПов, где указано, что детские игровые зоны в ТРЦ не должны располагаться выше второго этажа. «Однако после сдачи объектов в эксплуатацию начинается их самовольная перепланировка, и эти игровые зоны располагаются, где угодно, в том числе на верхних этажах, в силу коммерческих причин», — подчеркнул он, добавив, что вопрос «этажности кинозалов не рассматривается в СНиПах и вовсе». «Тогда как трагедия в Кемерово окончательно показала, что во главе угла должна стоять безопасность, и здесь компромиссов быть не может», — заявил он.
Политик добавил, что платформа намерена обратиться к предпринимательскому сообществу с тем, чтобы во всех ТРЦ предусматривались фотолюминесцентные системы эвакуации, которые не зависят от работы электричества и которые позволят людям, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, найти выход к спасению.
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