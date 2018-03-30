В Березниках пропал 27-летний Сергей Казаринов

«Сын живёт в Березниках, а я в другом населённом пункте. В последний раз мы общались 26 марта, а со вторника он не выходит на связь. У него сломался мобильный телефон, но дома есть стационарный. Мы долго звонили ему, но трубку он так и не снял. Стали обзванивать больницы и морги, но его нигде нет. Если его кто-то видел или что знает о его местонахождении, просьба откликнутся и позвонить по телефону 89197128584», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама пропавшего.

По словам родных, Сергей скорее всего одет в чёрный кожаный пуховик, чёрную шапка, голубые джинсы.