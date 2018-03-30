Энергетики выступили экспертами на семинарах выставки «Нефть. Газ. Энерго»

Александр Рогоза, руководитель группы обслуживания автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии энергоинспекции Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках открытого диалога «От автоматизации к цифровизации нефтегазовой и энергетической отрасли» рассказал об автоматизированных системах коммерческого учета данных, применяемых в компании. Он подчеркнул, что система позволяет автоматизацию процесса сбора показаний с приборов учета, ведет мониторинг нештатных ситуаций на удаленных объектах, предоставляет круглосуточный онлайн доступ к информации с любого устройства с доступом к интернету, формирует отчеты о потреблении энергоресурсов. Иными словами, обладает несомненными преимуществами для клиентов, в числе которых могут быть и жилищные организации, бюджетные и коммерческие предприятия.

Тема взаимодействия поставщика энергоресурсов с застройщиками и управляющими компаниями продолжилась на семинаре «Технологическое присоединение к системам ресурсоснабжения». Основным спикером семинара выступил заместитель директора Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс» по перспективному развитию Олег Афанасьев . «Главная задача компании „Т Плюс“ сделать процесс технологического присоединения к теплоснабжению проще: подключить объект максимально ближе к нашим сетям, с минимальными издержками. Стараемся применять энергоэффективные технические решения, стремимся к сокращению сроков подключения, что особенно важно для застройщиков, — объясняет Олег Александрович. — За 2017 год к централизованной системе теплоснабжения филиала было подключено 67 объектов — 45% составили крупные жилые комплексы, в основном новостройки и 55% — социальные объекты, в частности две новые школы в 19 и 20 микрорайонах Оренбурга. В текущем году планируем подключить примерно в том же объеме. Мы поставили себе задачу сократить срок присоединения до 25-20 дней».

Разговор с клиентами продолжила Анна Колоскова, руководитель группы по обслуживанию потребителей энергоинспекции Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Она напоминала, что нужно делать клиенту для заключения договора ресурсоснабжения, какие требования законодательства выполнить, подчеркнув, что в «ЭнергосбыТ Плюс» юридическим лицам нужно обращаться сразу по трем ресурсам — электроэнергии, теплу и горячей воде.