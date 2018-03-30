«Валенсия» не хочет продавать Солера

«Валенсия» не будет вести переговоры о продаже полузащитника Карлоса Солера ниже стоимости выкупа, указанной в его контракте. Об этом сообщает Super Depotе.

Отмечается, что в соглашении 21-летнего игрока с клубом, которое рассчитано до июня 2021 года, прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Интерес к Солеру проявляет мадридский «Реал»

Непростая финансовая ситуация, возможно, заставит «Валенсию» расстаться с некоторыми лидерами команды даже в случае попадания в зону Лиги чемпионов. При этом Солер видится руководству «летучих мышей» потенциальным лидером коллектива, и расставание с ним крайне нежелательно.