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«Валенсия» не хочет продавать Солера
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«Валенсия» не хочет продавать Солера 

SPORT24.ru 1 час назад
«Валенсия» не будет вести переговоры о продаже полузащитника Карлоса Солера ниже стоимости выкупа, указанной в его контракте. Об этом сообщает Super Depotе.
Отмечается, что в соглашении 21-летнего игрока с клубом, которое рассчитано до июня 2021 года, прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Интерес к Солеру проявляет мадридский «Реал».
Непростая финансовая ситуация, возможно, заставит «Валенсию» расстаться с некоторыми лидерами команды даже в случае попадания в зону Лиги чемпионов. При этом Солер видится руководству «летучих мышей» потенциальным лидером коллектива, и расставание с ним крайне нежелательно.
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