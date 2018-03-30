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Объявлена дата выборов главы Паралимпийского комитета России
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Объявлена дата выборов главы Паралимпийского комитета России 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова заявила, что отчетно-выборная конференция организации, на которой будет избран глава ПКР, пройдет 26 апреля в Подольске.
"На последнем заседании исполкома нами было принято решение о том, что отчетно-выборная конференция пройдет в Подольске 26 апреля. В настоящее время в регионах идут собрания, на которых определяются делегаты на конференцию. Срок выдвижения кандидатов на пост президента Паралимпийского комитета России истекает 6 апреля", — цитирует Баталову ТАСС.
Ранее в ПКР сообщили о скором восстановлении организации в статусе.
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