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Более 160 спортсменов приедут на кубок Псковской области по бодибилдингу
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Более 160 спортсменов приедут на кубок Псковской области по бодибилдингу 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Первый открытый кубок Псковской области по бодибилдингу и фитнес-бикини состоится в субботу, 31 марта, в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Согласно заявок, участвовать в турнире будут более 160 спортсменов в возрасте от 16 до 30 лет. Они приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Брянской областей, Республики Карелии, а также Минска и Могилева. Псковскую область представят 12 спортсменов.
«Интерес к кубку оказался большим. Мы задумывали турнир как межрегиональный, но поскольку к нам приедут спортсмены из Беларуси, можно сказать, что статус соревнований — международный», — рассказал президент Федерации бодибилдинга Псковской области Максим Братухин.
Состязания пройдут среди мужчин и женщин в категориях классический и пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, фитнес-бикини и другие. Также впервые в Пскове пройдет конкурс в новой для этого вида спорта номинации велнес-фитнес (легкий фитнес). На участие в нем заявились 10 девушек, добавил Максим Братухин.
Специальные гости кубка — самый титулованный бодибилдер России Александр Федоров, обладательница множества наград в номинации «Бикини», тренер Зинаида Руденко, чемпион России, действующий судья IFBB Константин Бубликов и другие именитые спортсмены.
В рамках турнира также состоится спортивно-развлекательная программа, включающая показательные выступления, силовые конкурсы, лотерею и выставку спортивных товаров и специализированных продуктов питания.
Кубок пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
Организаторы — Псковская региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.
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