Лучшие комментарии читателей: Черчесов, сборная России, Якубович 

Черчесов и его команда — самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Читатели «Чемпионата» в комментариях позабавились на славу!
Россия — Бразилия — 0:3. Он-лайн трансляция — 2400 коментов на ветке — почему такой ажиотаж из-за тренировки сборной Бразилии?
Сборная России в Москве проиграла Бразилии со счётом 0:3 MaxSpartakMoscow: — Всё было ясно заранее, но даже когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный.
Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков grupav: — Саламыч только усы свои взрастил. kandidov: — Расцвели пышным цветом саженцы агронома Черчесова.
Менье: в «ПСЖ» многое изменится. Например, тренер qwertyqwertyqwerty: — Денисов: В сборной России многое изменится после ЧМ. Например, тренер.
Мэрия Москвы: болельщики матча Россия — Бразилия покинули «Лужники» за 44 минуты DelPieroPieroSPB: — За 44 минуты до конца матча.
Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень ukus-suaresa: — А «Атлетико» вообще ни о чём.
Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018 Acmilan: — Сомневаюсь, что есть 8 более слабых команд.
Райола: «Манчестер Юнайтед» сэкономил на покупке Погба € 100 млн evgen033: — На «Чемпе» соревнование между Селюком и Райолой?
Роджерс: за последний год «Селтик» потратил £ 7,4 млн, а «Зенит» — £ 89 млн modzhahed: — Гинер поперхнулся куриным бульоном.
Черчесов: если бы играли не с такой сильной сборной, результат мог быть лучше wengerin: — Если бы не соперники, мы бы всегда побеждали
Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию micki22: — Один мяч отыграли, осталось ещё пять.
Джано успешно перенёс операцию в Риме argentina8814: — У«Спартака» уже абонемент на визиты к Мариани.
Бывшему врачу «Спартака» Лю грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника obafem62: — Он просто хотел ему показать «удар дракона».
Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме argentina8814: — Неправильно в хату вошёл.