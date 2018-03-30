Лучшие комментарии читателей: Черчесов, сборная России, Якубович

Черчесов и его команда — самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Читатели «Чемпионата» в комментариях позабавились на славу!

Россия — Бразилия — 0:3. Он-лайн трансляция — 2400 коментов на ветке — почему такой ажиотаж из-за тренировки сборной Бразилии?

Сборная России в Москве проиграла Бразилии со счётом 0:3 MaxSpartakMoscow: — Всё было ясно заранее, но даже когда сборная достигла дна, снизу постучал Заболотный.

Тите: Черчесов в сборной России смог взрастить талантливых молодых игроков grupav: — Саламыч только усы свои взрастил. kandidov: — Расцвели пышным цветом саженцы агронома Черчесова.

Менье: в «ПСЖ» многое изменится. Например, тренер qwertyqwertyqwerty: — Денисов: В сборной России многое изменится после ЧМ. Например, тренер.

Мэрия Москвы : болельщики матча Россия — Бразилия покинули «Лужники» за 44 минуты DelPieroPieroSPB: — За 44 минуты до конца матча.

Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень ukus-suaresa: — А «Атлетико» вообще ни о чём.

Mirror поставил Россию на 24-е место в рейтинге сборных ЧМ-2018 Acmilan: — Сомневаюсь, что есть 8 более слабых команд.

Райола: « Манчестер Юнайтед » сэкономил на покупке Погба € 100 млн evgen033: — На «Чемпе» соревнование между Селюком и Райолой?

Роджерс: за последний год «Селтик» потратил £ 7,4 млн, а «Зенит» — £ 89 млн modzhahed: — Гинер поперхнулся куриным бульоном.

Черчесов: если бы играли не с такой сильной сборной, результат мог быть лучше wengerin: — Если бы не соперники, мы бы всегда побеждали

Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию micki22: — Один мяч отыграли, осталось ещё пять.

Джано успешно перенёс операцию в Риме argentina8814: — У «Спартака» уже абонемент на визиты к Мариани.

Бывшему врачу «Спартака» Лю грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника obafem62: — Он просто хотел ему показать «удар дракона».

Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме argentina8814: — Неправильно в хату вошёл.