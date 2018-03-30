Томас Тухель и Йоахим Лев могут сменить Унаи Эмери в «ПСЖ» 

В «ПСЖ» рассматривают варианты с приглашением на пост рулевого Томаса Тухеля или Йоахима Лева. Как сообщают зарубежные СМИ, в «ПСЖ» обратили внимание на немецких специалистов. Отмечается, французский клуб не лучшим образом выступает на международной арене под руководством Унаи Эмери. В частности, в руководстве недовольны, что «ПСЖ» второй раз кряду вылетел на стадии 1\8 финала ЛЧ и готовы сменить главного тренера. На пост рулевого «ПСЖ» рассматриваются кандидатуры экс-наставника «Боруссии» Томаса Тухеля и главного тренера национальной командой Германии Йоахима Лева. Сообщается, помимо «ПСЖ» интерес к этим специалистам проявляет и мюнхенская «Бавария». Кроме этого, Томасом Тухелем интересуется лондонский «Арсенал», который видит в немце замену Арсену Венгеру. На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 17 очков. Однако, парижане не лучшим образом выступили в главном еврокубке. На стадии 1\8 финала «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух игр с общим счетом 5:2.