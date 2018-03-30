Норвегию назвали угрозой российской рыбе

Беглые заводские лососи из ферм Норвегии угрожают генофонду русской семги, превосходящей их по вкусовым качествам, заявил на конгрессе по аквакультуре в США председатель Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук академик Геннадий Матишов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотни тысяч беглецов с садковых ферм оказали очень серьезное влияние на благополучие, прежде всего нерестилище диких популяций атлантического лосося в реках России», — сказал Матишов.

По его словам, ежегодно на фермах в Норвегии выращиваются более миллиона тонн особей, часть из которых иногда попадает в естественную среду в результате разрыва сетей садка во время штормов и аварий. Вопреки явлению хоминга (алгоритм возврата лососей в реку рождения), они плывут на север России, где могут скрещиваться с семгой, влияя на ее генофонд.

«Можно точно утверждать, что семга из наших холодных вод обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению со своими собратьями, выращенными в садках в более теплой воде даже при почасовом питании», — отметила доктор биологических наук профессор Нонна Журавлева.

Чтобы избежать потерь, на норвежских фермах используют двойные садки, огораживают выход в море на случай штормов. Для товарного выращивания в качестве посадочного материала используют специально полученные стерильные особи, которые не смогут принять участие в дальнейшем воспроизводстве.

По словам Журавлевой, в Норвегии уже изучают вопрос, куда уходит рыба. «Чтобы узнать, сколько конкретно рыб может заходить в реки европейского Севера и в какие, нужны экспедиции, привлечение специалистов-генетиков, электронное мечение выращиваемых рыб», — отметила она.