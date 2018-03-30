Юные шашисты Центра «Спорт-Бутово» участвовали в официальных и товарищеских играх

При этом официальные поединки за клетчатой доской проходили против сверстников. А, вот, на дружеских играх у многих оказались соперники постарше.

Главным шашечным событием недавнего времени для юных бутовских шашистов стали окружные отборочные соревнования. Они прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Воспитанники Центра «Спорт-Бутово» заняли здесь пятое место.

Также наши ребята сыграли дружеский тренировочный матч в московской школе №2000. Здесь юным бутовчанам противостояли более старшие и опытные игроки. Всё дело в том, что из-за болезни в матче не смогли принять участие несколько самых опытных бутовских ребят. В итоге в нашу команду были включены дошколята.

Что ж, игра с ребятами постарше пойдёт дошкольникам на пользу. Ведь, как говорили древние, если хочешь стать мастером — не бойся соперничать с мастерами и учиться у них.