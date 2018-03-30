Ещё
Юные шашисты Центра «Спорт-Бутово» участвовали в официальных и товарищеских играх
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные шашисты Центра «Спорт-Бутово» участвовали в официальных и товарищеских играх 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
При этом официальные поединки за клетчатой доской проходили против сверстников. А, вот, на дружеских играх у многих оказались соперники постарше.
Главным шашечным событием недавнего времени для юных бутовских шашистов стали окружные отборочные соревнования. Они прошли в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Воспитанники Центра «Спорт-Бутово» заняли здесь пятое место.
Также наши ребята сыграли дружеский тренировочный матч в московской школе №2000. Здесь юным бутовчанам противостояли более старшие и опытные игроки. Всё дело в том, что из-за болезни в матче не смогли принять участие несколько самых опытных бутовских ребят. В итоге в нашу команду были включены дошколята.
Что ж, игра с ребятами постарше пойдёт дошкольникам на пользу. Ведь, как говорили древние, если хочешь стать мастером — не бойся соперничать с мастерами и учиться у них.
Вестник Бутова: последние новости
Школа №2006 заняла четвёртое место на окружном туре Хакатона «Интернет вещей» IoT Активные москвичи предпочли старые названия линий метро В честь 100-летия КДН и ЗП в Северном Бутове вручены благодарственные письма управы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Российских футболистов оставили без кальяна2
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Резцова недовольна происходящим в СБР
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение