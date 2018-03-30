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Уилл Смит позвал робота Софию на свидание и был унижен
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Уилл Смит позвал робота Софию на свидание и был унижен 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.
Во время встречи в отеле на Кайманских островах Смит пытался флиртовать с андроидом, неловко шутил и хотел поцеловать Софию. На это он получил отказ и предложение «остаться друзьями». Робот также раскритиковала музыкальное творчество исполнителя.
Софию создала компания Hanson Robotics, андроида активировали в 2015 году, она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. В одном из интервью 2016 года София на вопрос, будет ли она убивать людей, ответила положительно. В октябре 2017-го София получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.
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