Чемпион мира по метанию бумерангов показал невероятные чудеса меткости

Чемпион мира по метанию бумерангов Логан Бродбент показал невероятные трюки, в которые тяжело поверить.

Спортсмен бросает бумеранги по максимально выверенной траектории, после чего они попадают в труднодоступные цели. В какой-то момент начинает казаться, что все происходящее противоречит законам физики.

Для того, чтобы продемонстрировать свои главные трюки Бродбент встретился с командой из пяти популярных видеоблогеров, которые совместными усилиями ведут спортивный канал Dude Perfect. В нем они публикуют видео со сложными трюками, приглашая разных людей для съемок в своих сюжетах.

Бродбенту удалось прославиться еще в возрасте 14 лет в качестве самого молодого члена сборной США по метанию бумеранга. На сегодняшний день за ним сохраняется титул чемпиона по трюкам с бумерангом. Он также является мировым рекордсменом, забросив бумеранг на 162 метра так, чтобы он вернулся обратно.

В заключительной части видео Бродбент показал свой коронный прием, закинув бумеранг через весь зал и попав точно в гонг. При этом спортсмен находился за большой стеной, через которую не мог видеть цель.

Скриншот из видео на YouTube

Советуем посмотреть полное видео, где спортсмен задувает свечи с помощью бумеранга, попадает по движущимся объектам и ловит бумеранг во время исполнения сальто.