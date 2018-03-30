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Чемпион мира по метанию бумерангов показал невероятные чудеса меткости
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Чемпион мира по метанию бумерангов показал невероятные чудеса меткости 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Чемпион мира по метанию бумерангов Логан Бродбент показал невероятные трюки, в которые тяжело поверить.
Спортсмен бросает бумеранги по максимально выверенной траектории, после чего они попадают в труднодоступные цели. В какой-то момент начинает казаться, что все происходящее противоречит законам физики.
Для того, чтобы продемонстрировать свои главные трюки Бродбент встретился с командой из пяти популярных видеоблогеров, которые совместными усилиями ведут спортивный канал Dude Perfect. В нем они публикуют видео со сложными трюками, приглашая разных людей для съемок в своих сюжетах.
Бродбенту удалось прославиться еще в возрасте 14 лет в качестве самого молодого члена сборной США по метанию бумеранга. На сегодняшний день за ним сохраняется титул чемпиона по трюкам с бумерангом. Он также является мировым рекордсменом, забросив бумеранг на 162 метра так, чтобы он вернулся обратно.
В заключительной части видео Бродбент показал свой коронный прием, закинув бумеранг через весь зал и попав точно в гонг. При этом спортсмен находился за большой стеной, через которую не мог видеть цель.
Скриншот из видео на YouTube
Советуем посмотреть полное видео, где спортсмен задувает свечи с помощью бумеранга, попадает по движущимся объектам и ловит бумеранг во время исполнения сальто.
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