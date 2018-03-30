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200 км новых линий освещения создадут на дорогах Подмосковья в 2018 г
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200 км новых линий освещения создадут на дорогах Подмосковья в 2018 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональные дороги в Подмосковье в текущем году планируется оснастить 200 километрами новых линий освещения, сообщил в ходе расширенной коллегии областного Минэнерго министр энергетики региона Леонид Неганов.
«200 километров новых линий освещения появится на региональных дорогах в Подмосковье в 2018 году. 300 километров линий создадут на муниципальных улицах», — сказал Неганов.
По словам министра, в ходе реализации программы «Светлый город» новое освещение появилось в более чем 1 тысяче населенных пунктов. Также создали 612 километров новых линий освещения.
Кроме того, было модернизировано и улучшено освещение в пяти военных городках. В программе были задействованы все муниципалитеты.
Он подчеркнул, что регион полностью готов к проведению ЧМ-2018 в плане освещенности территорий.
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