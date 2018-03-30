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Посол Польши покинул здание российского МИД, от комментариев отказался
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Посол Польши покинул здание российского МИД, от комментариев отказался 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Посол Польши покинул здание министерства иностранных дел России, от комментариев отказался — корреспондент РИА Новости.
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