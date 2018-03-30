Голландский конькобежец разогнался до 93 км/ч и побил рекорд

Знаменитый голландский конькобежец Кьелд Нейс установил невероятный рекорд. Он разогнался до 93 километров в час. Никакой турбины спортсмен не использовал, но секрет в столь невероятной скорости, конечно, есть, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане в конькобежном спорте голландец Кьелд Нейс продолжает поражать своей скоростью в этом году. Так быстро, как разогнался Нейс на льду в шведском Лулео, еще никто никогда не бегал.

Секрет столь невероятного достижения — в специальном аэродинамическом щите, за которым и мчался спортсмен. При помощи такой конструкции, закрепленной на автомобиле, сопротивление воздуха было снижено до минимума. Благодаря этому голландец смог разогнаться до 93 километров в час, и это новый мировой рекорд.

«Мне казалось, что я будто бы лечу надо льдом. Это невероятное ощущение. При этом мои коньки тряслись как сумасшедшие. Потрясающие эмоции. Значительно круче, чем я ожидал», — говорит голландский конькобежец.

Максимальная скорость Нейса на катке составляет порядка 60 километров в час. При 93 километрах, по словам самого голландца, он уже едва мог контролировать сцепление коньков со льдом, хотя в принципе за аэрощитом можно разогнаться и еще быстрее. Вот только применять его на официальных соревнованиях никто не разрешит.

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Хотя конькобежцы всячески пытаются ускорить свой бег. 58 лет назад на чемпионате мира советский спортсмен Виктор Косичкин из-за холода надел поверх спортивного трико женские колготки и в том забеге показал второй результат. Спустя несколько недель он проделал тот же трюк на Олимпиаде в Скво-Вэлли, результат — золото и серебро.

Так в конькобежном спорте началась новая, нейлоновая эра. Спортсмены поняли, что старые шерстяные костюмы замедляют бег, а синтетический материал значительно уменьшает сопротивление воздуха. Сегодня разработкой костюмов занимаются специальные научные бюро. По статистике современная форма в среднем сокращает прохождение 400-метрового круга на три десятые секунды. В конькобежном спорте это зачастую цена олимпийских медалей.

Так, например, на Играх в Пхенчхане олимпийского чемпиона в спринте и занявшего четвертое место и оставшегося без наград спорстмена разделили всего 27 сотых секунды.

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