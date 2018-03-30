Ещё
Минспорт Пермского края перечислит ФК «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт Пермского края перечислит ФК «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министерство спорта Пермского края перечислит футбольному клубу «Амкар» субсидию в размере 40 млн рублей в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее президент пермского клуба Геннадий Шилов обратился в министерство с просьбой выделить «Амкару» оставшуюся часть годовой субсидии в размере 40 млн рублей. Первый транш на сумму 161 млн был переведен в клуб в феврале.
"Министерство спорта должно выделить «Амкару» в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля", — сообщили в пресс-службе.
Ранее руководство «Амкара» жаловалось, что клуб находится в тяжелой финансовой ситуации и существующих средств может не хватить для дальнейшего существования команды в Российской футбольной премьер-лиге.
Пермский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.
ТАСС: последние новости
РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом Выборы президента Паралимпийского комитета России состоятся 26 апреля Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских футболистов оставили без кальяна2
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Резцова недовольна происходящим в СБР
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение