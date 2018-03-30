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В Крыму с одной и той же взяткой поочередно задержали четверых посредников (ВИДЕО)
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В Крыму с одной и той же взяткой поочередно задержали четверых посредников (ВИДЕО) 

pasmi.ru 1 час назад
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали четверых жителей Симферополя, заподозренных в посредничестве при передаче взятки сотруднику «Крымэнерго». Оперативники за один день выявили всю коррупционную цепочку, по очереди задерживая фигурантов, которые передавали друг другу одни и те же купюры.
Взятка как эстафетная палочка
Следственные органы СКР по Крыму возбудили уголовное дело о покушении на посредничество во взяточничестве. В рамках дела в Симферополе были задержаны четверо сотрудников одной коммерческой фирмы, которые пытались передать 1,5 млн рублей чиновникам из ГУП «Крымэнерго». Донести деньги до адресатов посредникам помешали оперативники ФСБ — они прошлись по всей коррупционной цепочке, по одному задерживая ее звенья, каждый раз изымая у них все те же три упаковки пятитысячных банкнот.
В республиканском следкоме сообщили, что деньги предназначались за оперативное подключение земельного участка к электрической сети.
«В настоящее время по месту работы и жительства мужчин проведены обыски. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
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