Ура, свобода: 50 феерических дел, которыми стоит заняться на каникулах

В суете мы забываем о множестве прекрасных вещей, которыми можно заняться с ребенком. Ведь на самом деле дети помогают нам открывать мир заново и учат нас радоваться простым вещам. Как давно вы в последний раз прыгали по лужам? А пускали бумажные самолетики? Долгожданные школьные каникулы — самое время для воплощения планов.

Вот список из 50 пунктов специально для каникул: 1) Отправиться на прогулку в лес 2) Пускать солнечных зайчиков 3) Сделать настоящий фотоальбом (вручную!) 4) Сходить в зоопарк 5) Найти лучшую детскую площадку в городе (придется обойти несколько) 6) Рассказывать страшилки ночью (и бояться) 7) Покататься на автобусе без всякой цели (а есть еще трамваи!) 8) Устроить настоящий водяной бой 9) Организовать пижамную вечеринку 10) Запустить воздушного змея 11) Испечь вместе пирог 12) А еще печенье 13) И заодно сделать настоящий лимонад 14) Построить город из одеял 15) Попрыгать вместе по лужам

16) Запускать бумажные самолетики с балкона 17) Устроить маленький садик, ну или хотя бы посадить пару растений в горшке 18) Пускать мыльные пузыри 19) Шутить! Много шутить! 20) Посмотреть фильм, который вы любили в детстве («Один дома»? «Звездные войны»?) 21) Посмотреть любимый фильм вашего ребенка (только бы не «Щенячий патруль») 22) Устроить пикник или даже барбекю 23) И бой подушками! 24) И бои в грязи (для смелых) 25) Сделать мороженое, самое настоящее 26) Поиграть в прятки (можно прям дома) 27) Устроить магическое представление! 28) Сходить в музей 29) А еще в библиотеку — там много всего интересного, не только книги 30) Научиться искусству оригами (когда бумажные самолетики наскучат)

31) Фотографировать друг друга 32) Петь вместе песни 33) Устроить театр теней 34) Изобрести свой язык 35) Рисовать мелом 36) Завести журнал наблюдений за природой (это может быть весело) 37) Играть в настольные игры (их миллион, выберите интересную для всех) 38) Играть в крокодила (это еще веселее) 39) Придумать и нарисовать комикс 40) Искать на небе созвездия

41) Погонять в мяч 42) Наблюдать за облаками и придумывать для них истории 43) Сходить вместе в книжный (книжки, игры, красивые карандаши) 44) Собрать огромный паззл 45) Покормить уток (только не хлебом, им от этого плохо) 46) Научиться свистеть 47) Отправиться на поиски птиц 48) Научить бабушку писать сообщения 49) Расследовать преступление (кто опрокинул миску кота Мурзика?) 50) Просто валяться в кровати и обниматься!