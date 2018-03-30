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«Интер», «Боруссия», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за хавбека «Лиона» Тусара
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«Интер», «Боруссия», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за хавбека «Лиона» Тусара 

Чемпионат.com 58 минут назад
Полузащитник «Лиона» Лука Тусар своими выступлениями в нынешнем сезоне привлёк внимание клубов из Германии, Италии и Англии.
Как сообщает 90min.com со ссылкой на Calciomercato.com, на футболиста претендуют миланский «Интер», дортмундская «Боруссия» и лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». При этом отмечается, что «шмели» и нерадзурри готовы заплатить за Тусара € 25 млн  В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.
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