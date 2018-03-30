ФК «Тосно»: ничто не мешает проведению матча с «Уралом» на стадионе «Петровский»

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. «Тосно» планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с "Уралом" на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Тосно Вячеслав Матюшенко.

"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на «Петровском», однако последний из них — с казанским «Рубином» 10 марта в 22-м туре — перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на «Петровском» в связи с холодной погодой.

"Планируем сыграть на «Петровском», пока нам ничего не мешает, против никто не был, «Урал» уже покупает билеты. Погодные условия должны быть нормальными", — сообщил Матюшенко.

Согласно регламенту соревнований, тоснинский клуб обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля. «Отыграем матч со »Спартаком" и уведомим об этом лигу", — уточнил Матюшенко.

"Тосно" после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений).