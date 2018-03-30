Ещё
ФК «Тосно»: ничто не мешает проведению матча с «Уралом» на стадионе «Петровский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Тосно»: ничто не мешает проведению матча с «Уралом» на стадионе «Петровский» 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Тосно» планирует провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу с "Уралом" на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Тосно Вячеслав Матюшенко.
"Тосно", который выступает в премьер-лиге с текущего сезона, проводит домашние матчи на «Петровском», однако последний из них — с казанским «Рубином» 10 марта в 22-м туре — перенес на арену в Саранск. Как объяснил Матюшенко, сделано это было с целью поберечь газон на «Петровском» в связи с холодной погодой.
"Планируем сыграть на «Петровском», пока нам ничего не мешает, против никто не был, «Урал» уже покупает билеты. Погодные условия должны быть нормальными", — сообщил Матюшенко.
Согласно регламенту соревнований, тоснинский клуб обязан уведомить лигу о месте проведения встречи не позднее чем за семь дней до начала игры. Матч назначен на 8 апреля. «Отыграем матч со »Спартаком" и уведомим об этом лигу", — уточнил Матюшенко.
"Тосно" после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений).
ТАСС: последние новости
РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение Олимпийских игр 2026 года Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских футболистов оставили без кальяна2
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Резцова недовольна происходящим в СБР
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение