Агент: сейчас с «Локомотивом» нет разговоров о продлении контакта с Фернандешем

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша , рассказал о перспективах по новому контракту португальца с «железнодорожниками».

«На данный момент с «Локомотивом» нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждём. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэл хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придётся рассмотреть другие предложения.