Агент: сейчас с «Локомотивом» нет разговоров о продлении контакта с Фернандешем 

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассказал о перспективах по новому контракту португальца с «железнодорожниками».
«На данный момент с «Локомотивом» нет никаких разговоров о продлении контракта. Мы ждём. Интерес должен быть у всех сторон. Однако Мануэл хочет остаться в России. Естественно, если клуб по каким-то причинам не выразит желания продлить соглашение с футболистом, нам придётся рассмотреть другие предложения.
Кроме «Интера» есть и другие клубы, заинтересованные в моём клиенте. Но мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. С самого начала мы придерживаемся позиции, чтобы договориться с «Локомотивом» и продлить контракт. Пока мы только слушали, но не вступали в переговоры с другими клубами. Цель — продлить контракт с «Локомотивом», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.