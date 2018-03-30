Ещё
ФК «Амкар» заменит искусственное поле на стадионе «Звезда» только летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Амкар» заменит искусственное поле на стадионе «Звезда» только летом 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Амкар» планирует заменить искусственное поле на своем домашнем стадионе «Звезда» в Перми только летом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Денис Маслов.
В марте Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на стадионе «Звезда» из— за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».
"Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но «Амкар» готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии", — сказал Маслов.
22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД— Арену» в Москву. Встреча состоится в субботу и начнется в 14:00 мск.
ТАСС: последние новости
РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение Олимпийских игр 2026 года Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских футболистов оставили без кальяна2
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Резцова недовольна происходящим в СБР
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение