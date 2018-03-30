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Кремль не будет давать комментариев в отношении скандала с депутатом Слуцким
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Кремль не будет давать комментариев в отношении скандала с депутатом Слуцким 

ТАСС 2 часа назад
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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать официальные комментарии в отношении скандала с депутатом Леонидом Слуцким, обвиненного журналистками в домогательствах.
"Нет, она [позиция] не будет [объявлена], — сказал Песков, отвечая на вопрос последует ли официальная позиция Кремля. — Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию".
Представитель Кремля уточнил, что на встрече со студентами Высшей школы экономики, прошедшей в формате офф-рекорд, он высказал свою личную точку зрения. «Со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос. Он не подлежит комментариям», — подчеркнул он.
Песков также отказался обсуждать свою собственную позицию. «Я не хотел бы обсуждать то, о чем я вчера говорил со студентами. Это не было служебным мероприятием. Это никак не относится к моей работе. Нет, это не было мнением Кремля», — добавил он.
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