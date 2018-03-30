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Со счетов бюджетных организаций будут списывать долги по зарплате
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Со счетов бюджетных организаций будут списывать долги по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Предписания трудовых инспекторов об устранении бюджетными учреждениями нарушений, которые связаны с невыплатой зарплаты, могут стать обязательными. Законопроект, в котором прописаны эти нормы, сформулирован Минтрудом.
Документ должен дать право принудительно списывать средства со счетов бюджетных организаций-должников. В частности, изменения пропишут в Бюджетном кодексе, передает «Парламентская газета».
Авторы законопроекта подчеркивают, что по действующему законодательству списание со счета можно производить только по решению суда.
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