Со счетов бюджетных организаций будут списывать долги по зарплате

Предписания трудовых инспекторов об устранении бюджетными учреждениями нарушений, которые связаны с невыплатой зарплаты, могут стать обязательными. Законопроект, в котором прописаны эти нормы, сформулирован Минтрудом Документ должен дать право принудительно списывать средства со счетов бюджетных организаций-должников. В частности, изменения пропишут в Бюджетном кодексе, передает « Парламентская газета ». Авторы законопроекта подчеркивают, что по действующему законодательству списание со счета можно производить только по решению суда.