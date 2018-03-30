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Все участники нижегородской команды вошли в число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по праву
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Все участники нижегородской команды вошли в число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по праву 

Нижегородская правда 49 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Все участники нижегородской команды вошли в число победителей и призеров XVII всероссийской олимпиады школьников по праву. 30 марта 2018 года в ННГУ им. Н. И. Лобачевского прошла церемония закрытия заключительного этапа олимпиады.
Председатель жюри, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина объявила победителей и призёров олимпиады среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Ученица 11 класса школы №102 Нижнего Новгорода Вероника Крепышева стала победителем, Альбина Атауллина (Красногорская школа Пильнинского района, 10 класс) и Анастасия Солодуненко (гимназия №136 Нижнего Новгорода, 11 класс) — призерами.
«Нижегородская область показала очень хорошие результаты, и в целом уровень участников выше, чем мы ожидали. Уверена, что ребята — будущая элита страны», — подчеркнула Светлана Володина.
Олимпиада по праву в 2018 году собрала 256 старшеклассников из 65 регионов России. 20-ти победителям и 95-ти призерам были вручены дипломы, дающие право на поступление в любой вуз РФ на специальности по профилю олимпиады. Вероника Крепышева при этом отметила, что планирует поступать в нижегородский вуз — ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
«Многие из моих знакомых уезжают в Москву или Санкт-Петербург, но мне хочется получить образование здесь. В олимпиадах я участвую уже три года — это большой труд», — отметила она.
Напомним, что Нижегородская область уже более 20 лет проводит заключительные этапы всероссийских олимпиад по математике, географии, немецкому и французскому языкам, физике, литературе и праву.
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