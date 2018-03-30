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В приморской бухте, которую проверяли после видео, нашли очаги загрязнения
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В приморской бухте, которую проверяли после видео, нашли очаги загрязнения 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Прибойная полоса в приморской бухте Врангеля, которую проверяли после видео, на котором запечатлено масштабное черное пятно, загрязнена неизвестным веществом, сообщает администрация Находки.
В соцсетях распространяется видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте в районе Находки. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль. В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора сообщили, что, возможно, ролик старый, и сейчас в бухте нашли лишь небольшое пятно. Специалисты взяли пробы.
Власти Находки также отмечают, что видео снималось в другое время — «по некоторым признакам, несколько лет назад».
"Вдоль прибойной полосы на расстоянии около 700 метров отмечено наличие выбросов неустановленного мелкодисперсного вещества черного цвета. Ширина загрязненной полосы морской воды составляет от 5 до 15 метров по всей длине пляжа. В целях подтверждения и установления загрязняющего вещества и его идентификации, для отбора проб морской воды на этот предмет были привлечены инспектора аналитического контроля ФГБУ ЦЛАТИ по Приморскому краю. Техническое сопровождение осуществляла Тихоокеанская техмордирекция. Специалистами ЦЛАТИ были отобраны пробы морской воды для исследований, а акватория всей бухты тщательно обследована беспилотником", — говорится в сообщении.
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