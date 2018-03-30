Вот так бы выглядел сегодняшний «Вердер», не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был бременский «Вердер» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь — ИРЖИ ПАВЛЕНКА

Возраст: 25 Текущий клуб: «Вердер»

Игр за «Вердер» (период): 31 (2017-н.вр.)

Ушел: —

Возраст: 30 Текущий клуб: «Уотфорд»

Игр за «Вердер» (период): 176 (2008-2015)

Ушел: в 2015 году бесплатно в «Уотфорд»

Центральный защитник — ПЕР МЕРТЕЗАКЕР

Возраст: 33 Текущий клуб: «Арсенал»

Игр за «Вердер» (период): 215 (2006-2011)

Ушел: в 2011 году за 11,3 миллиона евро в «Арсенал»

Центральный защитник — СОКРАТИС ПАПАСТАТОПУЛОС

Возраст: 29 Текущий клуб: «Боруссия» (Дортмунд)

Игр за «Вердер» (период): 61 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году за 9,9 миллиона евро в «Боруссию» (Дортмунд)

Левый защитник — ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН

Возраст: 23 Текущий клуб: «Вердер»

Игр за «Вердер» (период): 30 (2017-н.вр.)

Ушел: —

Возраст: 25 Текущий клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)

Игр за «Вердер» (период): 54 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году за 12,5 миллиона евро в «Боруссию» (Менхенгладбах)

Центральный полузащитник — КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26 Текущий клуб: «Манчестер Сити»

Игр за «Вердер» (период): 34 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году возвращен «Челси» из аренды

Центральный полузащитник — МЕСУТ ОЗИЛ

Возраст: 29 Текущий клуб: «Арсенал»

Игр за «Вердер» (период): 108 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году за 18 миллионов евро в "Реал"

Правый вингер — СЕРЖ ГНАБРИ

Возраст: 22 Текущий клуб: «Хоффенхайм»

Игр за «Вердер» (период): 27 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в «Баварию»

Возраст: 28 Текущий клуб: «Вест Хэм»

Игр за «Вердер» (период): 84 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году за 2,8 миллиона евро в «Сток Сити»

Возраст: 30 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Вердер» (период): 36 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 250 тысяч евро в «Герту»

Итоговая схема: