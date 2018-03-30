Вот так бы выглядел сегодняшний «Вердер», не расставайся он со своими лучшими игроками 

Вот таким бы был бременский «Вердер» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь — ИРЖИ ПАВЛЕНКА
Возраст: 25 Текущий клуб: «Вердер»
Игр за «Вердер» (период): 31 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Правый защитник — СЕБАСТЬЯН ПРЕДЛЬ
Возраст: 30 Текущий клуб: «Уотфорд»
Игр за «Вердер» (период): 176 (2008-2015)
Ушел: в 2015 году бесплатно в «Уотфорд»
Центральный защитник — ПЕР МЕРТЕЗАКЕР
Возраст: 33 Текущий клуб: «Арсенал»
Игр за «Вердер» (период): 215 (2006-2011)
Ушел: в 2011 году за 11,3 миллиона евро в «Арсенал»
Центральный защитник — СОКРАТИС ПАПАСТАТОПУЛОС
Возраст: 29 Текущий клуб: «Боруссия» (Дортмунд)
Игр за «Вердер» (период): 61 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году за 9,9 миллиона евро в «Боруссию» (Дортмунд)
Левый защитник — ЛЮДВИГ АУГУСТИНССОН
Возраст: 23 Текущий клуб: «Вердер»
Игр за «Вердер» (период): 30 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Опорный полузащитник — ЯННИК ВЕСТЕРГОР
Возраст: 25 Текущий клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)
Игр за «Вердер» (период): 54 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году за 12,5 миллиона евро в «Боруссию» (Менхенгладбах)
Центральный полузащитник — КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Возраст: 26 Текущий клуб: «Манчестер Сити»
Игр за «Вердер» (период): 34 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году возвращен «Челси» из аренды
Центральный полузащитник — МЕСУТ ОЗИЛ
Возраст: 29 Текущий клуб: «Арсенал»
Игр за «Вердер» (период): 108 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году за 18 миллионов евро в "Реал"
Правый вингер — СЕРЖ ГНАБРИ
Возраст: 22 Текущий клуб: «Хоффенхайм»
Игр за «Вердер» (период): 27 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в «Баварию»
Левый вингер — МАРКО АРНАУТОВИЧ
Возраст: 28 Текущий клуб: «Вест Хэм»
Игр за «Вердер» (период): 84 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году за 2,8 миллиона евро в «Сток Сити»
Форвард — САНДРО ВАГНЕР
Возраст: 30 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Вердер» (период): 36 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году за 250 тысяч евро в «Герту»
Итоговая схема: