Получите максимум от финала Континентальной Лиги по LoL

1 апреля в 16:00 по МСК состоится заключительный матч Весеннего Сезона «Континентальной Лиги» — высшего дивизиона СНГ по LoL. Две команды, вышедшие в финал, разыграют 3 500 000 рублей и одну путевку в грядущий Чемпионат Мира Mid-Season Invitational 2018. Одновременно с киберспортсменами зрители РУ-сервера ведут свою борьбу — за виртуальные ништяки.

Посетив трансляцию гранд-финала, зрители могут поучаствовать в трех активностях. В прямом эфире будут разыграны 15 000 образов «Посох бога Джакс»: чтобы заполучить соответствующего героя и его костюм, зрители должны первыми активировать коды. Когда их объявят — неизвестно: придется посмотреть матч целиком, чтобы унести приз.

В прямом эфире Riot Games также проведет решающий этап «Таверна Судьбы». Мы уже писали о конкурсе: пользователи участвовали в различных ивентах РУ-сервера и зарабатывали дублоны. С 28 марта и до 1 апреля двое персонажей — Грейвз и Твистед Фейт — принимают сбережения: первый честно обменяет одну монету на один сундук. Второй предложит более заманчивую награду, но заставит ответить на вопросы: чем больше правильных ответов, тем больше полагается лутбоксов! Однако в обоих случаях придется смотреть финал «Континентальной Лиги», чтобы активировать одну из двух меток — «Гарантию неприкосновенности» у Грейвза и «Метку судьбы» у Твистед Фейта — и, тем самым, закрыть сделку.

Наконец, игроки-аналитики получат более ценную награду за «Конкурс Прогнозов», если посмотрят финал. Вплоть до 1 апреля можно отвечать на семь вопросов об исходе поединка: За 5 или 6 правильных ответов полагается набор из одного сундука и ключа, а за 7 — три копии той же награды. Чтобы увеличить выигрыш, стоит активировать «Красное Усиление». Его объявят в случайный момент матча.