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Владимир Барнашов: Драчев и Майгуров отметили, что видят выходы из кризиса
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Владимир Барнашов: Драчев и Майгуров отметили, что видят выходы из кризиса 

Советский спорт 42 минуты назад
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов высказался о заседании совета, который сегодня прошел в Ханты-Мансийске.
«На тренерском совете выступили кандидаты в президенты СБР Владимир Драчев и Виктор Майгуров, — приводит «Р-Спорт» слова Барнашова. — Они оба отметили, что видят выходы из имеющегося кризиса, тезисно обозначили свои программы и подчеркнули, что не являются противниками: кто бы из них ни победил на выборах, выходить из кризиса все равно нужно будет вместе».
Напомним, ранее стало известно, что тренерский совет признал работу тренеров сборной неудовлетворительной.
Тренерский совет будет продолжен 2 апреля. Драчев и Майгуров планируют участвовать в выборах президента СБР.
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