Василиса Ракова из Калининграда завоевала три медали легкоатлетического четырёхборья в Татарстане

В Татарстане завершились ежегодные национальные состязания по легкоатлетическому четырёхборью, собравшие порядка одной тысячи спортсменов из 65 городов России в возрасте от 10 до 15 лет.

Калининград представила Василиса Ракова, сумевшая показать высокие результаты в половине соревновательной программы и к двум медалям по отдельным видам добавила итоговую бронзу общего зачёта возрастной категории «10-11 лет». Всего соперниц такого возраста было 169 — в беге на 60 метров калининградка победила за 8,52 секунды, а на дистанции 500 метров за 1 минуту 26,50 секунды стала второй. Метнув снаряд на 18 метров 21 сантиметр и прыгнув в длину на 411 сантиметров, девушка набрала 284 балла и по сумме очков уступила только сверстницам из Тюмени и Лысьвы, рассказали в правительстве Калининградской области.

Теперь спортсменка готовится к сезону соревнований на открытых площадках. В июне ей предстоит выступление на калининградском этапе традиционного Кубка Татьяны Зеленцовой, а в августе — поездка в Адлер на летнюю «Шиповку юных».