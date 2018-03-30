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Василиса Ракова из Калининграда завоевала три медали легкоатлетического четырёхборья в Татарстане
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Василиса Ракова из Калининграда завоевала три медали легкоатлетического четырёхборья в Татарстане 

Мой Калининград 47 минут назад
Фото: Мой Калининград
В Татарстане завершились ежегодные национальные состязания по легкоатлетическому четырёхборью, собравшие порядка одной тысячи спортсменов из 65 городов России в возрасте от 10 до 15 лет.
Калининград представила Василиса Ракова, сумевшая показать высокие результаты в половине соревновательной программы и к двум медалям по отдельным видам добавила итоговую бронзу общего зачёта возрастной категории «10-11 лет». Всего соперниц такого возраста было 169 — в беге на 60 метров калининградка победила за 8,52 секунды, а на дистанции 500 метров за 1 минуту 26,50 секунды стала второй. Метнув снаряд на 18 метров 21 сантиметр и прыгнув в длину на 411 сантиметров, девушка набрала 284 балла и по сумме очков уступила только сверстницам из Тюмени и Лысьвы, рассказали в правительстве Калининградской области.
Теперь спортсменка готовится к сезону соревнований на открытых площадках. В июне ей предстоит выступление на калининградском этапе традиционного Кубка Татьяны Зеленцовой, а в августе — поездка в Адлер на летнюю «Шиповку юных».
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