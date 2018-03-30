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Зимой вешняковцы могли играть в четырёх снежных городках
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Зимой вешняковцы могли играть в четырёх снежных городках 

Управа района Вешняки 41 минуту назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Сергей Махов рассказал, какие места отдыха в зимнюю пору были любимыми у вешняковцев.
По его словам, самой большой популярностью у жителей пользовались лесопарк Кусково и парк у прудов «Радуга». Именно их чаще всего выбирали вешняковцы для прогулок на свежем воздухе.
Глава управы подчеркнул, что районная администрация позаботилась о том, чтобы зимой там можно было активно проводить время. Так, например, в лесопарке «Кусково» можно было позаниматься на уличных тренажерах, воспользоваться любой из трёх оборудованных лыжных трасс. А в парке у прудов «Радуга» был залит каток с естественным льдом и проложена
лыжная трасса протяжённостью 2,5 км. Также весь сезон продолжали работать детские игровые площадки и уличные тренажеры.
Сергей Михайлович добавил, что после наступления настоящей зимней погоды с большим количеством снега силами управы района, ГБУ «Жилищник», ГБУ «Центр Вешняки», при активном участии вешняковских школьников на четырёх дворовых территориях были возведены снежные городки. Они были расположены по адресам: ул. Вешняковская, вл. 16Д; ул. Красный Казанец, д. 3 корп. 4; ул. Косинская, д. 28 корп. 3 и ул. Реутовская, д. 4.
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