Ещё
Российская волейболистка Кошелева будет прооперирована 3 апреля в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская волейболистка Кошелева будет прооперирована 3 апреля в Германии 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболистке сборной России Татьяне Кошелевой 3 апреля в одной из клиник Германии будет прооперировано травмированное колено. Об этом сообщила ТАСС сама Кошелева.
Кошелева, которая выступает за турецкий «Галатасарай», получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой» 21 марта. Врачи диагностировали у нее разрыв крестообразных связок колена.
"Операция пройдет 3 апреля в Германии, после чего начнется восстановление. Срок восстановления для такой травмы составляет пять-шесть месяцев. О чемпионате мира я не задумываюсь, а думаю о своем здоровье", — призналась Кошелева.
Кошелева является чемпионкой мира (2010), двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015), трехкратной чемпионкой России (2008, 2010, 2011).
ТАСС: последние новости
РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом Выборы президента Паралимпийского комитета России состоятся 26 апреля Исландец Гудьонсен станет почетным гостем на открытии парка футбола в Ростове-на-Дону
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских футболистов оставили без кальяна2
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью2
Тюменские лыжницы взяли золото в эстафете
Резцова недовольна происходящим в СБР
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение