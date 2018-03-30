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«ПСЖ» огласил заявку на финал Кубка лиги с «Монако»
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«ПСЖ» огласил заявку на финал Кубка лиги с «Монако» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери назвал футболистов, которые войдут в заявку на финал Кубка французской лиги против «Монако», сообщает Le quipe. Встреча пройдет в эту субботу в Бордо и начнется в 22:05 по московскому времени.
Вратари: Ареоля, Трапп.
Защитники: Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава, Маркиньос, Менье, Тиаго Силва.
Полузащитники: Диарра, ди Мария, Дракслер, Ло Чельсо, Нкунку, Пасторе, Рабьо, Верратти.
Нападающие: Кавани, Мбаппе, Веа.
Таким образом, Эмери не сможет рассчитывать только на травмированного форварда Неймара и дисквалифицированного полузащитника Тиаго Мотта.
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