«ПСЖ» огласил заявку на финал Кубка лиги с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери назвал футболистов, которые войдут в заявку на финал Кубка французской лиги против «Монако», сообщает Le quipe. Встреча пройдет в эту субботу в Бордо и начнется в 22:05 по московскому времени.

Вратари: Ареоля, Трапп.

Защитники: Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава, Маркиньос, Менье, Тиаго Силва.

Полузащитники: Диарра, ди Мария, Дракслер, Ло Чельсо, Нкунку, Пасторе, Рабьо, Верратти.

Нападающие: Кавани, Мбаппе, Веа.

Таким образом, Эмери не сможет рассчитывать только на травмированного форварда Неймара и дисквалифицированного полузащитника Тиаго Мотта.