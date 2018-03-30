Липчанин, устраивавший покерные турниры, попал под уголовное дело 

Липчанин, устраивавший «покерные» турниры, стал фигурантом уголовного дела об организации незаконных азартных игр, сообщила пресс-служба регионального СК.
40-летний мужчина арендовал на территории садоводческого товарищества в Липецке трёхэтажную дачу, где оборудовал казино. Мужчина поставил там стол для игры в покер, купил фишки и колоды карт. Покерные турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. Нелегальное казино просуществовало почти год.
Сотрудники регионального УМВД России и бойцы Росгвардии задержали подозреваемого и изъяли из дома имущество на сумму более 50 тыс. рублей. Мужчина признал свою вину и рассказал все подробности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.