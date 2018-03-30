Липчанин, устраивавший покерные турниры, попал под уголовное дело

Липчанин, устраивавший «покерные» турниры, стал фигурантом уголовного дела об организации незаконных азартных игр, сообщила пресс-служба регионального СК.

40-летний мужчина арендовал на территории садоводческого товарищества в Липецке трёхэтажную дачу, где оборудовал казино. Мужчина поставил там стол для игры в покер, купил фишки и колоды карт. Покерные турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. Нелегальное казино просуществовало почти год.