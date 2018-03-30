Малкин: я здорово играл после Нового года, а сейчас — небольшой спад

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал как складывается для него сезон.

«Немножко сложнее играть чем в прошлом году. Где-то, может, усталость накопилась. Но опять же, мы понимаем, что команды с каждым годом все ровнее и ровнее. «Вегас Голден Найтс» преподнёс сюрприз, «Флорида Пантерз» здорово играет, да и другие. Лёгкой прогулки у нас не будет. Да и тот же «Вашингтон Кэпиталз», в том году они на первом месте были, а сейчас, не могу сказать, что сдали, но очков намного больше потеряли. Поэтому главное — попасть в плей-офф, неважно в какой игре.

Установка разыграться к плей-офф? На самом деле нет такой установки, ни от тренеров, ни от самого себя. Настраиваемся на каждый матч, нет такого, чтобы ты первые 40 игр откатался впустую, а потом начал стараться. Может, стечение обстоятельств такое. Или в позапрошлом году я травму получил, тренер нашёл новое результативное сочетание Хагелин — Бонино — Кессел, которое прибавило и в плей-офф хорошо играло. Много нюансов, но, конечно, хорошо к Кубку Стэнли выйти на пик формы.

Лучший сезон в карьере? Ну да, были и спады, но последние два месяца здорово провел после Нового года. Сейчас опять спад небольшой. Да, в целом неплохой сезон, по очкам за последние шесть лет самый удачный. Главное, травм не было, четыре игры только пропустил», — — сказал Малкин в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.