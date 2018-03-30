Карраско объяснил, почему решил переехать в Китай

Бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско рассказал о том, почему он решил перейти в китайский «Далянь Ифан».

"Вне зависимости от того, остался бы я в «Атлетико» или ушел, все равно получил бы порцию критики. В жизни порой нужно принимать сложные решения. В «Атлетико» я не получал достаточного количества игрового времени. Мне нужен был новый импульс перед Чемпионатом Мира. Но я признаю, что мы мало знаем о чемпионате Китая", — приводит слова Карраско Goal.com.

Напомним, что 24-летний Карраско перешел в китайский клуб за 30 миллионов евро.