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Играть на «Казань-Арене» можно будет в апреле
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Играть на «Казань-Арене» можно будет в апреле 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«В настоящее время проводится комплекс плановых агротехнических мероприятий по подготовке поля к проведению футбольных матчей. Произведен доподсев семян на разный уровень глубины, внесены минеральные удобрения. Поле укрыто защитным материалом для поддержания влаги и температурного режима для прорастания семян», — сообщает пресс-служба стадиона.
Подрядчиком по техническому обслуживания поля «Казань Арены» является ГК «Спортико». Эта же компания занимается всех полей Татарстана, которые будут задействованы на чемпионате мира в качестве баз команд или предматчевых тренировочных площадок.
Кроме того, ГК «Спортико» проводит комплекс работ по ремонту покрытий футбольных полей в Москве на территории стадионов «Лужники» и «ЦСКА».
По сообщению пресс-службы, укрывать газон перестанут с уходом минусовой температуры. В течение апреля планируется полив, работа с системами досветки, расчесывание, подсев.
«Согласно прогнозу, ожидается существенное потепление и уменьшение отрицательных температур, что наряду с перечисленными проводимыми мероприятиями и регулярной стрижкой газона позволит получить стабильный игровой покров зеленой травы и возможность проведения игр в апреле», — отмечают представители стадиона.
Напомним, ближайшие домашние матчи против «Ахмата» (7 апреля) и «Амкара» (14 апреля) казанский клуб проведет на стадионе «Центральный». При этом последний домашний матч сезона казанцы точно проведут на «Казань-Арене», так как матч с «Уфой» станет тестовым перед чемпионатом мира по футболу.
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