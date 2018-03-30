Ещё
Ворота «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ защищал профессиональный бухгалтер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ворота «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ защищал профессиональный бухгалтер 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Ворота клуба «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега» выпало защищать 36-летнему профессиональному бухгалтеру Скотту Фостеру, который еще пару часов назад сидел за компьютером в своем офисе.
Место в воротах «Чикаго» в этой игре изначально должен был занять Антон Форсберг, но швед получил повреждение во время предматчевой раскатки и не смог принять участие в игре. Его заменил 23-летний дебютант НХЛ Коллин Делиа. Он парировал 25 бросков из 27, однако в начале третьего периода новичка одолели судороги и он вынужден был попросить замену.
Вот тогда-то и настал звездный час Фостера, имевшего опыт игры только в любительской лиге. Он отстоял в рамке оставшиеся 14 минут и отразил все семь бросков по воротам, продемонстрировав 100-процентную надежность. С каждым его сэйвом стадион начинал шуметь все сильнее, а однажды болельщики даже стали скандировать: «Фостер! Фостер!»
Бухгалтер из городка Оук-Парк в штате Иллинойс подрабатывал в «Чикаго Блэкхокс» в качестве вратаря на чрезвычайный случай — когда выйдут из строя основной голкипер и его сменщик. После травмы Форсберга он находился недалеко от арены United Center, ему сказали надеть форму и готовиться к игре.
"Я ничего не слышал, только слова, что надо надеть маску. Днем я работаю бухгалтером, так что еще несколько часов назад я сидел за компьютером, а сейчас стою перед вами, сыграв 14 минут в НХЛ", — заявил журналистам герой матча.
Hilarious post-game interview from 36-year-old Scott Foster, who was called into action as the Blackhawks Emergency Backup Goaltender tonight pic.twitter.com/p4ExOQz8oA
— Brady Trettenero (@BradyTrett) 30 марта 2018 г.
В пятницу Фостер снова выйдет на работу. Он уже пообещал рассказать своим коллегам, что отразил 30 бросков.
"Шанс есть всегда. Ребята травмируются, и если тебя часто приглашают запасным, всякое может случиться. Просто не думаешь, что это произойдет. Но этого уже у меня не отнять. Я могу вернуться домой, рассказать об этом детям, они расскажут от этом своим друзьям. Это здорово", — цитирует вратаря
NHL.com
Newsru.com: последние новости
Пожарные о трагедии в Кемерово: охраны на месте не было, системы защиты не сработали, все аварийные выходы были закрыты Златан Ибрагимович до конца недели может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" Власти Санкт-Петербурга разослали в бюджетные учреждения письма об акции памяти "Кемерово, мы с тобой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение