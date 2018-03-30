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«Сибирь» расторгла контракт с тренером Павлом Зубовым
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«Сибирь» расторгла контракт с тренером Павлом Зубовым 

SPORT24.ru 1 час назад
Хоккейный клуб «Сибирь» по соглашению сторон расторг контракт с ассистентом главного тренера Павлом Зубовым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Тренерскую карьеру Зубов начинал в жлобинском «Металлурге», где работал сначала помощником, а потом стал главным тренером. Прошлым летом специалист был назначен главным тренером «Сибири», однако по ходу сезона уступил пост Владимиру Юрзинову-младшему, став его ассистентом.
«Мы благодарим Павла Владимировича за проделанную работу с командой «Сибирь», высокий профессионализм и желаем карьерного роста и успехов на новом месте!», — сказано в сообщении клуба.
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