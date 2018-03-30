Красоту тела и грацию покажут в Салехарде

В окружном Центре национальных культур Салехарда 31 марта пройдет первый чемпионат ЯНАО по бодибилдингу и фитнес-бикини. За звание чемпионов посоревнуются не только мужчины, но и женщины.

Всего на сцену выйдут тридцать атлетов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других городов.

Салехардская атлетка Анна Макиенко во второй раз готовится выступить в соревнованиях по бодибилдингу. В 2016 году в Салехарде она победила в открытом турнире в номинации «Фитнес-бикини». В течение двух неделей, чтобы быть в хорошей спортивной форме, она усиленно тренируется, ведь конкуренция обещает быть жесткой.

Идея организовать такое спортивное мероприятие принадлежит департаменту по физической культуре и спорту ЯНАО и клубу «Спортмир».

Чемпионат по бодибилдингу пройдет по номинациям «Мужской бодибилдинг», «Фитнес-бикини» и «Менс физик». По итогам соревнований победителям и призерам вручат кубки, дипломы и ценные призы. Главный судья соревнований — Александр Вишневский.

«Занятия фитнесом и бодибилдингом — это одна из лучших возможностей дольше оставаться молодым и здоровым. Мы уверены, что такие состязания привлекут к занятиям спортом сотни юношей и девушек», — сказал директор клуба «Спортмир» Олег Макиенко.