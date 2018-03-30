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Красоту тела и грацию покажут в Салехарде
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Красоту тела и грацию покажут в Салехарде 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В окружном Центре национальных культур Салехарда 31 марта пройдет первый чемпионат ЯНАО по бодибилдингу и фитнес-бикини. За звание чемпионов посоревнуются не только мужчины, но и женщины.
Всего на сцену выйдут тридцать атлетов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других городов.
Салехардская атлетка Анна Макиенко во второй раз готовится выступить в соревнованиях по бодибилдингу. В 2016 году в Салехарде она победила в открытом турнире в номинации «Фитнес-бикини». В течение двух неделей, чтобы быть в хорошей спортивной форме, она усиленно тренируется, ведь конкуренция обещает быть жесткой.
Идея организовать такое спортивное мероприятие принадлежит департаменту по физической культуре и спорту ЯНАО и клубу «Спортмир».
Чемпионат по бодибилдингу пройдет по номинациям «Мужской бодибилдинг», «Фитнес-бикини» и «Менс физик». По итогам соревнований победителям и призерам вручат кубки, дипломы и ценные призы. Главный судья соревнований — Александр Вишневский.
«Занятия фитнесом и бодибилдингом — это одна из лучших возможностей дольше оставаться молодым и здоровым. Мы уверены, что такие состязания привлекут к занятиям спортом сотни юношей и девушек», — сказал директор клуба «Спортмир» Олег Макиенко.
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