Столичные центры госуслуг выдали 1 тыс. паспортов болельщиков ЧМ-2018

Столичные центры госуслуг выдали зрителям 1 тыс. паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе столичных центров «Мои документы».

«По сообщениям Минкомсвязи России, во всем мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщиков. А центры госуслуг Москвы выдали зрителям грядущего чемпионата мира по футболу уже 1 тыс. паспортов. Документ можно получить в четырех столичных центрах госуслуг: в районах Замоскворечье, Беговой, поселении Московский, а также во флагманском офисе ЦАО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч чемпионата мира по футболу. Кроме того, в любом центре госуслуг Москвы в зоне электронных услуг можно зарегистрироваться на портале fan-id.ru, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и получить необходимую консультацию у сотрудника.

«Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фото при себе не окажется, мы поможем его сделать прямо в центре. Услуга пользуется большой популярностью у жителей», — приводятся в сообщении слова руководителя центра госуслуг района Беговой Юлии Зубановой.

Уточняется, что о готовности паспорта болельщика и адресе получения документа можно будет узнать, получив соответствующее SMS-уведомление или письмо по электронной почте. Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 г.

«Паспорт выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика. В случае получения паспорта болельщика на ребенка необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность зрителя (законного представителя) и ребенка, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что во флагманском офисе можно не только получить паспорт болельщика и еще более 170 государственных услуг, но и воспользоваться дополнительными сервисами: проверить здоровье, купить билеты в театр или на концерт, проконсультироваться с нотариусом.