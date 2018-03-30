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Клопп: у защитника «Ливерпуля» Гомеса серьезная травма, он пропустит несколько игр
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Клопп: у защитника «Ливерпуля» Гомеса серьезная травма, он пропустит несколько игр 

Р-Спорт 1 час назад
У защитника «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Джо Гомеса обнаружилась серьезная травма, он пропустит ближайшие несколько игр, сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
"На данный момент все серьезно. Настолько серьезно, что он наверняка пропустит ближайшие несколько игр. Но я думаю, что мы еще увидим Джо на поле в этом сезоне. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так", — заявил Клопп, чьи слова приводит официальный сайт «Ливерпуля».
Гомес получил травму голеностопа 23 марта в товарищеском матче между сборными Англии и Нидерландами (1:0).
"Он уже чувствует себя гораздо лучше, но, конечно, нам не стоит форсировать события. Надеюсь, он сыграет еще в нескольких матчах в этом сезоне", — добавил тренер.
В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл 29 матчей.
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