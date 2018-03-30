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Дети из Рязанского приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа мяча»
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Дети из Рязанского приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа мяча» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Команда малышей из детского сада при школе №2090 имени Паперника приняла участие в межрайонном этапе соревнований «Школа мяча». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Программа соревнований состояла из пяти игровых заданий: ведение баскетбольного мяча «змейкой», передача мяча друг другу с расстояния три метра, передача мяча в круге, ведение мяча с броском в баскетбольное кольцо, бросок мяча в баскетбольное кольцо. Эмоциональность, динамичность, разнообразие действий и игровых ситуаций в баскетболе привлекают детей к этой игре. В командных соревнованиях дети показали, как умело владеют мячом. Команда получила грамоту за участие, — пояснил представитель администрации.
Напомним, что школа №2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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