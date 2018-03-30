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Итальянские воры уничтожили банкомат вместе с деньгами
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Итальянские воры уничтожили банкомат вместе с деньгами 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Итальянские грабители решили взорвать банкомат, но остались без добычи и попали в руки полиции, сообщает РИА «Новости».
Злоумышленники использовали три самодельных взрывных устройства, которые просунули внутрь банкомата через окно для выдачи купюр. Но, как оказалось, переборщили с весом заряда.
Задумал кражу — вышла лажа
Десять самых нелепых ограблений } Получившийся взрыв уничтожил банкомат вместе с содержимым, а грабители обратились в бегство на угнанном ранее автомобиле. Найти их удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Полиция оперативно задержала грабителей — ими оказались местные жители в возрасте от 26 до 63 лет, все уже привлекались к уголовной ответственности.
В ходе обысков у них обнаружили патроны и баллоны с ацетиленом, пригодные для изготовления взрывчатых устройств.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух братьев, которые пытались вскрыть банкомат при помощи гидравлического насоса. Но сотрудники правоохранительных органов остановили их прежде, чем им удалось исполнить задуманное.
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