Ещё
В Автозаводском районе пройдет весенний кубок стадиона «Северный»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Автозаводском районе пройдет весенний кубок стадиона «Северный» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода готовятся к весеннему кубку стадиона «Северный» по футболу.
Как сообщают в мэри, участвовать в турнире будут воспитанники спортивных школ и клубов Нижнего Новгорода и области 2005 года рождения. Спортсмены будут разделены на 2 группы по 4 команды в каждой.
2,3 и 4 апреля в 12.00 состоятся групповые игры, 5 апреля в 12.00 будут проходить полуфиналы, 6 апреля в 13.30 — игра за 3 место, в 14.30 — финальный матч.
Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами, медалями и кубками.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В ДС «Заречье» стартуют соревнования по чир спорту «Кубок Горького» В Нижнем Новгороде автобусный маршрут №210 подключился к системе АСОП Придется потерпеть? Какие проблемы ждут нижегородцев в дни ЧМ-18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение