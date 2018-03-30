В Автозаводском районе пройдет весенний кубок стадиона «Северный»

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода готовятся к весеннему кубку стадиона «Северный» по футболу.

Как сообщают в мэри, участвовать в турнире будут воспитанники спортивных школ и клубов Нижнего Новгорода и области 2005 года рождения. Спортсмены будут разделены на 2 группы по 4 команды в каждой.

2,3 и 4 апреля в 12.00 состоятся групповые игры, 5 апреля в 12.00 будут проходить полуфиналы, 6 апреля в 13.30 — игра за 3 место, в 14.30 — финальный матч.

Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами, медалями и кубками.