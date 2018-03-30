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Клуб «Нордик-Бутово» посетил мастер-класс Марко Кантаневы
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Клуб «Нордик-Бутово» посетил мастер-класс Марко Кантаневы 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: финский спортсмен Марко Кантанева является одним из создателей скандинавской спортивной ходьбы и президентом Международной Федерации Original Nordic Walking Federation (ONWF), объединяющей приверженцев этого вида спорта. На днях он приезжал в Москву и провёл здесь мастер-класс.
В ходе мастер-класса его участники (в том числе члены клуба «Нордик-Бутово») ознакомились с новым комплексом упражнений под названием «Nordic Power». По словам самих бутовских ходоков, все пришедшие на мастер-класс были в восторге, получив море удовольствия и позитива.
Вот мнение одной из участниц встречи с мастером: «Время на мастер-классе пролетело как одно мгновение. Мне показалось, что основным посылом было найти ответ на вопрос, зачем нужны палки. Ведь ходить можно и без них. Как только человек начинает понимать это, всё меняется. Ещё Марко показал упражнения с палками и с утяжелителями. Но это не для меня… Мне больше понравились чудесные эспандеры, которые можно пристегнуть к поясу брюк или кроссовкам. Можно заниматься вдвоём. Было очень позитивно и интерактивно».
На своей страничке «ВКонтакте» клуб «Нордик-Бутово» выразил огромную благодарность организаторам мастер-класса за возможность поучиться у мастера.
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