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Нижегородка победила на всероссийской олимпиаде школьников по праву
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Нижегородка победила на всероссийской олимпиаде школьников по праву 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Ученица 11 класса школы №102 Нижнего Новгорода Вероника Крепышева победила на XVII всероссийской олимпиаде школьников по праву.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, заключительный этап олимпиады прошел в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
За победу в олимпиаде также боролись учащиеся девятых и десятых классов.
В число призеров вошли и другие представительницы Нижегородской области: Альбина Атауллина (Красногорская школа Пильнинского района, 10 класс) и Анастасия Солодуненко (гимназия №136 Нижнего Новгорода, 11 класс).
«Нижегородская область показала очень хорошие результаты, и в целом уровень участников выше, чем мы ожидали. Уверена, что ребята — будущая элита страны», — заявила председатель жюри, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина на награждении победителей и призеров, прошедшем 30 марта.
Олимпиада по праву в 2018 году собрала 256 старшеклассников из 65 регионов России. 20-ти победителям и 95-ти призерам были вручены дипломы, дающие право на поступление в любой вуз РФ на специальности по профилю олимпиады.
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