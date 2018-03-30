Нижегородка победила на всероссийской олимпиаде школьников по праву

Ученица 11 класса школы №102 Нижнего Новгорода Вероника Крепышева победила на XVII всероссийской олимпиаде школьников по праву.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, заключительный этап олимпиады прошел в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

За победу в олимпиаде также боролись учащиеся девятых и десятых классов.

В число призеров вошли и другие представительницы Нижегородской области: Альбина Атауллина (Красногорская школа Пильнинского района, 10 класс) и Анастасия Солодуненко (гимназия №136 Нижнего Новгорода, 11 класс).

«Нижегородская область показала очень хорошие результаты, и в целом уровень участников выше, чем мы ожидали. Уверена, что ребята — будущая элита страны», — заявила председатель жюри, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина на награждении победителей и призеров, прошедшем 30 марта.

Олимпиада по праву в 2018 году собрала 256 старшеклассников из 65 регионов России. 20-ти победителям и 95-ти призерам были вручены дипломы, дающие право на поступление в любой вуз РФ на специальности по профилю олимпиады.