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Дмитрий Губерниев: Малиновский обязан быть включенным в сборную, к против — тот майонез
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Дмитрий Губерниев: Малиновский обязан быть включенным в сборную, к против — тот майонез 

Советский спорт 1 час назад
«Друзья, такое дело! Пока тренеры сборной России получили неуды на тренерском совете СБР, родилась мысль! Считаю, что самый титулованный юниор России Игорь Малиновский просто обязан быть включенным в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдет в авиацию, и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез! Кто согласен? Кто против? Кто воздержался!?», — написал Губерниев в своем Instagram.
Друзья, такое дело! Пока тренеры сборной России получили неуды на тренерском совете СБР, родилась мысль! Считаю, что самый титулованный юниор России @malinovskii_igorek просто обязан быть включённым в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдёт в авиацию и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез. 😂😂😂 Кто согласен? Кто против? Кто воздержался!?🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #майонез #жара #малина #вертолеты #штурвал #пилот #сборная #справедливость #чемпион
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)
30 Мар 2018 в 4:46 PDT  21-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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