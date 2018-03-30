Дмитрий Губерниев: Малиновский обязан быть включенным в сборную, к против — тот майонез

«Друзья, такое дело! Пока тренеры сборной России получили неуды на тренерском совете СБР, родилась мысль! Считаю, что самый титулованный юниор России Игорь Малиновский просто обязан быть включенным в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдет в авиацию, и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез! Кто согласен? Кто против? Кто воздержался!?», — написал Губерниев в своем Instagram.

Друзья, такое дело! Пока тренеры сборной России получили неуды на тренерском совете СБР, родилась мысль! Считаю, что самый титулованный юниор России @malinovskii_igorek просто обязан быть включённым в национальную сборную! И готовиться к следующему сезону вместе с лидерами! А то парень уйдёт в авиацию и будем штурвалы кусать! Кто против, тот майонез. 😂😂😂 Кто согласен? Кто против? Кто воздержался!?🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #майонез #жара #малина #вертолеты #штурвал #пилот #сборная #справедливость #чемпион

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

30 Мар 2018 в 4:46 PDT 21-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров.